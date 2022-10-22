22.10.2022
12:26
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Происшествия

В Якутии при пожаре в 2-этажном доме погибла женщина

22 октября 2022 г. в 00.26 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 16-тиквартирном жилом доме на улице Ленина в г. Мирный Мирнинского района. Через 3 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден густой дым с одного подъезда. В результате пожара огнем повреждена комната в одной квартире на площади 12 кв.м. Спасен 2-хэтажный жилой дом и эвакуировано 15 человек.
К сожалению есть погибшая, женщина 1942 г.р. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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