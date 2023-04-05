В Якутии при пожаре пострадал мужчина

Пожар по заявлению: 5 апреля в органы ГПН поступило заявление о том, что 1 апреля произошел пожар в частном гараже по ул. Центральная в с. Хоринцы Олекминского района. В результате пожара строения гараж поврежден огнем по всей площади, которая составила 54 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Имеется пострадавший мужчина, 1968 г.р. Ранее вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не выезжали.