08.01.2021
12:02
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Происшествия

В Якутии при пожаре пострадал человек

7 января в 11-18 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в частном гараже в селе Орто-Сурт Горного района Якутии.

На момент прибытия пожарного подразделения установлено открытое горение по всей площади. В результате пожара огнем повреждены гараж и 1 единица  техники на площади 35 кв.м. С места пожара в центральную районную больницу с ожогами доставлен мужчина 1959 г.р.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 1 единица техники и 6 человек личного состава.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Государственная противопожарная служба РС(Я).
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