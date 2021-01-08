В Якутии при пожаре пострадал человек

7 января в 11-18 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в частном гараже в селе Орто-Сурт Горного района Якутии.

На момент прибытия пожарного подразделения установлено открытое горение по всей площади. В результате пожара огнем повреждены гараж и 1 единица техники на площади 35 кв.м. С места пожара в центральную районную больницу с ожогами доставлен мужчина 1959 г.р.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 1 единица техники и 6 человек личного состава.