В Якутии при пожаре погиб человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 июля 2020 г. в 04.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Партизанская в г. Нюрба Нюрбинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены внутренние стены и потолок на общей площади 72 кв.м. Есть погибший мужчина 1959 г.р. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасены надворные постройки, рядом стоящий дом.

13 июля 2020 г. в 04.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Некрасова в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел дом. В результате пожара огнем повреждены: две стены, два пристроя, кровля дома на общей площади 106 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Эвакуировано 8 человек. Погибших, пострадавших нет.

13 июля 2020 г. в 07.53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Бабушкина в г. Мирный Мирнинского района. В результате пожара произошло горение мусора на площади 3 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

13 июля 2020 г. в 12.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит общественный туалет на улице 8 Марта в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел туалет. В результате пожара огнем поврежден туалет по всей площади 8 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

13 июля 2020 г. в 12.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар на дороге вдоль трассового проезда газопровода в Олекминском районе. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кабина автомобиля. В результате пожара огнем повреждена кабина автомобиля внутри по всей площади 4 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

13 июля 2020 г. в 16.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит 4-х квартирный частный дом на улице Мичурина в п. Кысыл-Сыр Вилюйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля открытым огнем, из квартиры шел густой дым. В результате пожара огнем повреждено: кровля по всей площади 200 кв.м., квартира на площади 45 кв.м. Общая площадь пожара 245 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

13 июля 2020 г. в 16.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят гараж и кладовки на улице Строителей в п. Белая Гора Абыйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горели строения открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено: гараж и кладовки по всей площади 375 кв.м. Причина предположительно – поджог. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

13 июля 2020 г. в 17.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частная дача на улице 2 поле в п. Тобук Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горели 2 строения и трава. В результате пожара огнем повреждено: 2 дачи по всей площади 72 кв.м. Горение травы на площади 178 кв.м. Спасена рядом стоящая дача. Причина предположительно – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

13 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о горении мусора на Вилюйском тракте, на ул. Очиченко в г. Якутске и на трассе Мирный-Ленск в г. Мирный Мирнинского района. В результате пожара произошло горение мусора на площади 32 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!