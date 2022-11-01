01.11.2022
21:05
282
Происшествия
В Якутии при пожаре дома пострадали женщина и ребенок
1 ноября в 05:16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном 4-х квартирном жилом доме на ул. Озерная в г. Покровск Хангаласского района. Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия открытым огнем горела веранда. Из здания было эвакуировано 12 человек. В результате пожара пострадали женщина 1995 г.р. и ребенок 2014 г.р. (состояние пострадавших удовлетворительное), огнем повреждена кровля на площади 40 кв.м. и веранда – на площади 10 кв.м. Жилой дом удалось спасти. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 17 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ГПС РС (Я).
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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