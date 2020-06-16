16.06.2020
09:52
138
Якутия
В Якутии при наличии ЭЦП можно зарегистрировать право на земельный участок
Посредством социальных сетей в адрес министерства имущественных и земельных отношений Якутии поступают обращения от жителей республики. Житель республики спрашивает — можно ли оформить регистрацию недвижимости, то есть земельный участок в режиме онлайн?
Регистрация права на земельный участок электронно возможна в случае наличия электронной цифровой подписи у заявителя через сайт https://rosreestr.ru/. Органом регистрации прав в республике является Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я). Во всех остальных случаях документы принимают бумажно в многофункциональных центрах. Для получения электронной цифровой подписи необходимо обратиться в Удостоверяющий центр Республики Саха (Якутия).
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений Якутии
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