В Якутии при купании утонул мальчик

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС (Я) поступило сообщение о том, что в с. Арылах Сунтарского района при купании в необорудованном для этого месте утонул мальчик 2009 г.р.

На месте происшествия работают сотрудники Центра ГИМС по Сунтарскому району, спасатели Нюрбинского филиала Службы Спасения республики, а также силы и средства местного населения.

К сожалению, на данный момент поиски результатов не дали. Сегодня они будут возобновлены.