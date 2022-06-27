27.06.2022
10:42
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Происшествия

В Якутии при купании утонул мальчик

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС (Я) поступило сообщение о том, что в с. Арылах Сунтарского района при купании в необорудованном для этого месте утонул мальчик 2009 г.р.
На месте происшествия работают сотрудники Центра ГИМС по Сунтарскому району, спасатели Нюрбинского филиала Службы Спасения республики, а также силы и средства местного населения.
К сожалению, на данный момент поиски результатов не дали. Сегодня они будут возобновлены.

Источник: МЧС РФ по РС(Я)

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