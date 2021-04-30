В Якутии президент футбольного клуба задолжал работникам зарплату

В производстве старшего следователя СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) находится уголовное дело, возбужденное в 2020 году в отношении руководства Некоммерческого партнерства мини-футбольный клуб «Заря» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности.

Материалами уголовного дела установлено, что президент футбольного клуба в период игрового сезона с февраля по май 2020 года полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев 14 работникам клуба.

Как установили следователи, общая сумма задолженности по невыплатам двум тренерам и 11 спортсменам-профессионалам составила 1 миллион 850 тысяч рублей. При этом на счет организации поступали денежные средства, достаточные для полного расчета с игроками клуба.

В ходе следствия проведен осмотр места регистрации юридического лица в городе Якутске, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Кроме того, проведен обыск по месту жительства подозреваемого, а также наложен арест на автомобиль подозреваемого марки «Volvo».

С марта 2021 года Президент клуба перестал являться по вызову следователя, не выходил с ним на связь. В этой связи следствием он был объявлен в розыск, и при проведении поисковых мероприятий получена информация о его местонахождении в Саратовской области, куда совместно с сотрудником УЭБиПК МВД республики незамедлительно выехал сотрудник СК Якутии. Местонахождение подозреваемого установлено в городе Энгельсе. В ходе проведенной с руководителем клуба работы 29 апреля 2021 года задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Кроме того, игрокам и тренерам выплачены денежные компенсации в сумме свыше 110 тысяч рублей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

В ближайшее время будет принято решение о прекращении уголовного дела.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой.