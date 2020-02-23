В Якутии презентовали спектакль в честь легендарного Дмитрия Коркина

В Чурапчинском районе презентовали театрализованное представление студента 4-го курса колледжа культуры и искусства Айтала Намытарова о выдающемся якутянине, заслуженном тренере СССР, РСФСР, ЯАССР Дмитрии Коркине.

«Я многим благодарен в написании моей дипломной работы. Вчерашнее представление – моя первая проба на большой сцене. Во время работы в качестве режиссера узнал, какая эта сложная задача ставить представления. Один бы не справился. При выборе артистов очень помогла режиссер культурного центра “Айылгы” Анастасия Егорова. Архивные материалы музея им. Дмитрия Коркина очень помогли. После окончания учебного заведения поеду работать по назначению. Далее планирую заочно получить высшее образование», — поделился Айтал Намытаров.

Дипломную работу молодого таланта Чурапчинского улуса население встретило на “бис”.

«Работа молодого режиссера мне понравилась, со светом и звуком работали отлично. Жизнь и творческий талант нашего уважаемого тренера Дмитрия Петровича хорошо переданы», – поделился своими впечатлениями один из лучших воспитанников Дмитрия Коркина, бронзовый призер первого мирового чемпионата по вольной борьбе среди юниоров, мастер спорта СССР, отличник физкультуры и спорта России и общего образования, Почетный гражданин Чурапчинского улуса Семен Прокопьевич Макаров.

В главных ролях приняли участие Дмитрий Соловьев, Алексей Прокопьев, Иван Аммосов, Михаил Уаров, Михаил Фомин, Эдик Тихонов и другие.

Отметим, что традиционно молодые чурапчинцы получив профильное образование в сфере культуры и искусства возвращаются в родной район.