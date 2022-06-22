В Якутии презентовали первые серии документального сериала про женский алкоголизм

20 июня в долгожданный День медицинского работника были презентованы первые две серии документального сериала про лечение женского алкоголизма в Якутском наркологическом диспансере. Главными героинями сериала стали социальные работники-равные консультанты, психологи и пациенты отделения реабилитации ЯРНД.

Сериал — совместная работа сотрудников наркологии с известными медицинскими журналистами Якутии Аллой Клецко и Зоей Игнатьевой заснята в рамках годового проекта Якутского наркологического диспансера «Шанс для мамы» и приурочена к Году матери в Республике Саха (Якутия).

Основа сериала про женский алкоголизм в Якутии — реальные истории бывших пациентов якутской наркологии, ставших на правильный трезвый путь. Так, в первой серии показана трогательная история Айталины (имя изменено), нашедшей в Якутской наркологии не только свое спасение, но и любовь всей своей жизни. Открыто, без грамма лицемерия девушка рассказала о своем нелегком детстве, предпосылках зависимости и борьбе с тяжелым недугом, поделилась историей встречи в стенах реабилитационного центра со своей второй половинкой Михаилом (имя изменено), прошедшего путь от закоренелого алкоголика до равного консультанта диспансера. Теперь равным консультантом работает там и Айталина, доказавшая всем, что может и хочет не только жить трезвой чистой жизнью, но и помогать другим людям с зависимостями от алкоголя и наркотиков. Пара счастлива, полна планов и надежд на светлое будущее.

Во второй части сериала большое внимание уделено глубинным причинам женского алкоголизма, его последствиям, показаны методики работы психологов и социальных работников диспансера.

Сериал можно посмотреть на Ютуб-канале «Здоровье Якутии» по запросам: «Женский алкоголизм. Соцработники», «Наркодиспансер. Соцработники» или на официальном сайте Yarnd.ru и Рутуб-канале Якутского республиканского наркологического диспансера.

Медицинский журналист, основатель медицинского портала «Здоровье Якутии» Алла Клецко: — Следующие выпуски нашего сериала в разработке и будут посвящены еще более глубокому анализу женской зависимости от алкоголя и наркотиков. Подписывайтесь на наши официальные социальные сети и следите за новостями.

Главный врач ГБУ РС (Я) «Якутский наркологический диспансер» Альбина Сивцева: — Основная цель нашего социального проекта «Шанс для мамы» — пропаганда здорового и трезвого образа жизни среди женщин и матерей нашей республики, в частности социально-психологическая адаптация пациенток нашего Отделения реабилитации в Кангалассах, повышение их мотивации на успех и ведение активной, полноценной и здоровой жизни.

Благодарим больших друзей нашего Диспансера – медицинских журналистов Аллу Клецко и Зою Игнатьеву за такое плодотворное сотрудничество и огромную поддержку работы наших наркологов и клинических психологов. У нас получился отличный тандем. Уверены, дальше будет только лучше!

Надо сказать, лечение алкоголизма и других зависимостей от ПАВ в наркологическом диспансере – самый эффективный и научно доказанный способ изменить свою жизнь в лучшую сторону и избавиться от пагубного пристрастия. Специалисты Якутского республиканского наркологического диспансера оказывают всю необходимую медицинскую помощь пациентам с зависимостями в плановой форме в дневном и круглосуточном стационарных отделениях Диспансера, в том числе проводят первичную диагностику, анонимный прием пациентов, медикаментозный вывод из запоя и стабилизацию психического и физического состояния пациентов и пр.

ВАЖНО – в Якутском республиканском наркологическом диспансере лечение зависимостей от ПАВ бесплатное. Имеется конфиденциальное лечение.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА