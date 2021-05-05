В Якутии превышен порог заболеваемости ОРВИ

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 17 неделе 2021 года зарегистрировано 7715 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. В целом, показатель заболеваемости выше уровня эпидемического порога на 14,8%. Из числа заболевших ОРВИ, 73% приходится на детское население. Показатель заболеваемости превышает эпидемический порог среди возрастных групп: от 0-2 лет – на 1,3%, 15 и старше – на 59,8%.

По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии – парагрипп, аденовирусы, RC-вирусы, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы.

Среди установленных вирусов по итогам 17 недели доминируют вирусы парагриппа.

Для предупреждения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), характерными для этого периода времени Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает о необходимости соблюдения неспецифических мер профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции (COVID-19):

— используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) в закрытых помещениях, в местах массового скопления населения: торговых центрах, банках, автобусах, такси и т.д.;

— соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра друг от друга, ограничьте контакты между людьми и сократите посещение мест массового пребывания населения, пользование общественным транспортом;

— соблюдайте меры личной гигиены и используйте асептические средства для обработки рук, перчаток, смартфонов в местах, где много контактных поверхностей и различных предметов частого использования дезинфицирующими средствами;

— регулярно проветривайте, проводите влажную уборку и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;

— промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;

— при пребывании на улице одевайтесь в соответствии с погодными условиями, чтобы избежать как переохлаждения, так и перегревания;

— используйте препараты и средства неспецифической профилактики, повышающих иммунитет (по рекомендации врача);

— своевременно принимайте противовирусные препараты при контакте с больным гриппом в семье или рабочем коллективе с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата);

— введите в рацион питания больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);

— ведите здоровый образ жизни, полноценно спите, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь спортом.

В случае появления признаков ОРВИ – не занимайтесь самолечением, немедленно вызывайте врача!

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).