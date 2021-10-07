В Якутии пресечена незаконная добыча природного золота

«В Нерюнгринском районе Якутии сотрудниками полиции пресечена незаконная добыча природного золота.

Полицейские выяснили, что исполнительный директор золотодобывающего предприятия в течение года добывал природное золото на месторождении, расположенном в 150 километрах от административного центра. Работы проводились в нарушение правил, устанавливающих порядок оборота драгоценных металлов, а также условий лицензии. Технический проект на прииске отсутствовал.

Установлено, что злоумышленник использовал специальную технику нескольких подрядчиков, не осведомленных о противоправном характере данной деятельности.

Следователем СЧ СУ МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК РФ.

На территории месторождения и вахтового посёлка оперативниками подразделений по экономической безопасности и противодействия коррупции при участии ФСБ России обнаружено около полутора килограммов незаконно добытого природного золота, общая стоимость которого превышает 5,5 миллиона рублей.

Кроме того, изъята документация, тяжелая техника, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятый драгоценный металл будет обращен в доход государства. Предварительное расследование продолжается.

Мероприятия проводились при участии Росгвардии», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.