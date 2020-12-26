В Якутии прекрасная семья получила выплату на нужное

Многодетную семью Игнатьевых из Таттинского улуса поздравил Андрей Тарасенко с приобретением автотранспорта

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко поздравил многодетную семью Игнатьевых из села Кыйы Таттинского улуса с получением автомобиля в рамках республиканской программы господдержки семей, имеющих 10 и более несовершеннолетних детей.

Отметим, что в Якутии такие семьи могут приобрести автотранспорт на основе социального контракта. «Оказание государственной социальной помощи многодетным и приемным семьям для приобретения транспортного средства на основе социального контракта осуществляется в виде единовременной денежной выплаты. Размер выплаты ежегодно индексируется и в текущем году оставляет 745 241 рубль. На эти цели в текущем году предусмотрено более 3,7 млн.рублей в государственной программе республики», — прокомментировала министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

У Игнатьевых 10 детей, семь дочек и трое сыновей. Отец семейства Михаил Игнатьев — глава крестьянско-фермерского хозяйства, мать Кристина Игнатьева по профессии бухгалтер-экономист. Кристина и Михаил Игнатьевы являются примером для своих детей, они учат их уважать труд, стремиться к знаниям и заниматься спортом. Все дети активное принимают участие в жизни школы и наслега во всех общественных мероприятиях. В 2015 году в рамках республиканской программы господдержки семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, семья Игнатьевых приобрела жилье в Якутске.