В Якутии предстоящая неделя будет очень холодной

Туманы и похолодание до -60 градусов прогнозируют на этой неделе в Якутии.

В Анабарском и Булунском районах — метели.

Морозные туманы окутают населенные пункты Якутии на этой неделе. На северо-востоке ночью температура воздуха опустится до -60 градусов, сообщает Якутское УГМС.

Во вторник, 13 декабря, на большей части территории республики синоптики обещают небольшой снег, а в населенных пунктах — морозные туманы. Ветер умеренный, на юге будут порывы ветра до 9–14 м/с. На побережье Анабарского, Булунского районов местами порывы до 19–24 м/с, метели.

Температура воздуха ночью составит -40… -45 градусов. На востоке — -45… -50, в низинах северо-востока — -54… -59, на западе — -35… -40, на юго-западе — -30… -35, на севере Мирнинского района — -24… -29 градусов. Днем солнце прогреет воздух до -35… -40, по нижней Лене — до -40… -45, в низинах северо-востока — до -50… -55. На юго-западе ожидается -25… -30, на севере Мирнинского района— -20… -25 градусов.

14–15 декабря на большей части региона ожидается погода без осадков. На западе и в арктических районах возможен небольшой снег. В центральных районах прогнозируют морозные туманы. Ветер слабый, на западе умеренный, местами поземки. В Нерюнгринском районе метели при ветре 15–20 м/с. На побережье Анабарского, Булунского районов — порывы до 16–21 м/с.

Температура воздуха ночью составит -45… -50 градусов. На северо-востоке в низинах — -55… -60, на западе, юге — -33… -38 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -42… -47, на северо-востоке местами до -48… -53, на западе — до -28… -33 градусов.

В столице республики в ближайшие сутки преимущественно без осадков, туман. Температура ночью составит -42… -44 градуса, днём — -40… -42.