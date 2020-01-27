В Якутии представили экспериментальную музыкальную постановку

Премьера оперы-балета Мориса Равеля «Дитя и волшебство» прошла в минувшие выходные на сцене Государственного театра оперы и балета. Всего было сыграно четыре премьерных спектакля, первыми их увидели юные зрители.

«Дитя и волшебство» — произведение, написанное Равелем специально для детей. Оно идеально подходит для знакомства с ребенка с таким сложным музыкальным жанром, как опера. Разнообразная музыка, множество персонажей, у каждого из которых своя небольшая, но яркая партия, постоянная смена действия не дают ребенку заскучать ни на минуту. А необычный формат, при котором действие разворачивается не перед зрителями, а вокруг них, создает эффект полного погружения в происходящее. Для спектакля было пошито более ста костюмов. Декорации сделаны так, чтобы их пропорции соответствовали росту шести-семилетнего ребенка, это благодаря этому даже у взрослых создается иллюзия, что они стали детьми.

В спектакле задействована все оперная труппа театра, от молодых исполнителей до признанных мастеров оперной сцены, а также артисты хора и балета. Главную партию Дитя исполнили молодые солистки театра Мария Михайлова и Зинаида Колодезникова.

Первыми кто увидел новую постановку, стали учащиеся школы № 27. После спектакля ребята пообщались с постановщиками и исполнителями – дирижером-постановщиком Евгением Шейко, режиссером-постановщиком Татьяной Саввиновой и хореографом Екатериной Тайшиной, диалог вел директор театра Сергей Юнганс.

«У нас школа с эстетическим уклоном и мы часто ходим на самые разные спектакли – балетные, оперные, но такое увидели впервые. Мы ждали, что это будет сказка, но помимо волшебного сюжета, мы попали в волшебство режиссеров, постановщиков, музыкантов, исполнителей, и что самое главное – сами почувствовали себя действующими лицами. Как зритель, скажу, что для меня это был совершенно новый опыт, несмотря на то, что я повидала много театров. Тут сцена поехала, что-то перевернулось, герои появляются то из камина, то из часов – все происходит неожиданно, и даже у взрослых создается ощущение чуда. Исполнение – волшебное, задумка — потрясающая, мы просто чувствовали, как герои сказки переживают, страдают, хотят перевоспитать обидевшего их непослушного ребенка. Так что это еще и поучительный спектакль, который может многому научить», — поделилась впечатлениями директор Наталья Необутова.

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Гостями премьеры стали 15-летняя художница Аина Романова, по эскизам которой были изготовлены костюмы для спектакля, и подопечные Целевого фонда будущих поколений РС(Я), выделившего грант на постановку оперы.

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«Сейчас в России объявлено Десятилетие детства, и символично, что на сцене нашего театра появился спектакль, адресованный детям, в оформлении которого использованы элементы детского творчества. И спасибо Целевому фонду будущих поколений, при поддержке которого был поставлен этот спектакль», — отмечает режиссер-постановщик спектакля Татьяна Саввинова.

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Также новую постановку оценил председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Перед спектаклем директор театра Сергей Юнганс провел небольшую экскурсию по производственным цехам и зданию театра, премьер Якутии стал первым покупателем, который купил билет через интегрированную банковскую систему, которую планируют запустить в работу в ближайшее время.