В Якутии предприятия-должники переведены на минимальный объем потребления газа

АО «Сахатранснефтегаз» продолжает вести работу с юридическими лицами, имеющими задолженность за потребленный природный газ. С 10 июня ряд компаний коммунального комплекса переведен на минимальный объем потребления газа, рассчитанный в соответствии с Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1245.

Газоснабжающая организация имеет право ограничить поставку газа для потребителей-юридических лиц, при неисполнении с их стороны обязательств по оплате поставляемых услуг более трех раз в течение 12 месяцев.

Так, из-за наличия задолженности под частичное ограничение подачи газа с 10 июня попали: АО «Теплоэнергия» (255,6 млн. рублей), ООО «Северные коммунальные системы» (53,8 млн. рублей), ООО «Основа» (5,0 млн. рублей), ТСЖ «На Кирова» (3,8 млн. рублей), ООО «Кибор» (1,7 млн. рублей).

В соответствии с действующим законодательством РФ, потребителям-должникам направляются уведомления о предстоящих ограничениях в установленные сроки. В указанных предприятиях поставщиком газа ведется контроль потребления установленного объема газа.

— Это вынужденные меры, поскольку вынесенные судебные акты и возбужденные исполнительные производства не приводят к полному погашению задолженности. Важно отметить, что при наличии у предприятий-должников своих абонентов, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги, ответственность за организацию поставки таким лицам коммунальных услуг (горячей воды, теплоснабжения и пр.) должен обеспечить сам потребитель – ресурсоснабжающая организация. Для этих целей «Сахатранснефтегаз», руководствуясь нормами Правил № 1245, просит от должников Потребителей, являющихся поставщиками коммунальных ресурсов, предоставить расчеты объема газа, необходимого для выработки горячей воды и отопления добросовестным плательщикам. Однако такие сведения в надлежащем виде в наш адрес не поступали от предприятий, имеющих задолженность, – прокомментировал начальник Управления газораспределительных сетей Антон Томский.

Согласно направленным уведомлениям и установленным срокам, поставщик газа будет придерживаться следующего графика введения ограничений в соответствии с Правилами № 1245:

С 7 июля частичное ограничение газоснабжения в связи с наличием задолженности и не исполнения обязательств по оплате за потребленные услуги последует на объектах следующих организаций: ООО «Солидарность+» (0,5 млн. рублей), ООО «УК Колорит» (1,0 млн. рублей).

18 июля в плане введение ограничения поставки газа на объектах АО «ДСК» (32,8 млн. рублей).

21 июля: ООО «Сахаэлектрогаз» (8,5 млн. рублей), ООО ЖКХ «Альтернатива» (5,6 млн. рублей), ООО «Союзстрой» (0,4 млн. рублей), ООО «Стройтехмонтаж» (7,7 млн. рублей), ООО ЖКХ «Вилюйское» (2,7 млн. рублей), ООО «МТС Верхневилюйск» (3,0 млн. рублей).

Напомним, что с 27 июня на объекты МУП «Жатайтеплосеть» (долг 138 млн. рублей) ввиду перерасхода месячной нормы газа, установленной на период введения ограничения с 10 июня, полностью прекращена подача газа до 1 июля. С 1 июля возобновится поставка газа по рассчитанному минимальному объему.

С целью недопущения ограничений, «Сахатранснефтегаз» напоминает о необходимости погашения образовавшейся задолженности и своевременной оплаты потребляемого ресурса.