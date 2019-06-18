В Якутии предпенсионерам будет выплачиваться стипендия

Национальный проект «Демография» позволит якутянам предпенсионного возраста бесплатно пройти профессиональное обучение – повысить квалификацию или даже овладеть новой профессией. Как стать участником таких курсов, в каком формате они проходят, и какая стипендия положена тем, кто снова решил стать студентом, рассказал в интервью Председатель Госкомитета занятости республики МОСКВИТИН Степан Иванович.

— Степан Иванович, кто может стать участником программы профессионального обучения?

— Гражданин, которому осталось пять лет до выхода на пенсию. Программа рассчитана на тех, кто уже имеет работу, и ему нужно повысить свою квалификацию, или находится в поиске и хочет стать конкурентоспособным на рынке труда. Данная категория подтверждается справкой Пенсионного фонда Российской Федерации.

В республике органами службы занятости населения реализация программы обучения проводится по двум механизмам:

Первый механизм – это незанятые, ищущие работу предпенсионеры и работники предпенсионного возраста, самостоятельно обратившиеся в центр занятости населения.

Второй механизм – обучение работников предпенсионного возраста по направлению работодателя. Видя, что сотрудникам не хватает каких-то знаний или опыта, он может обратиться в службу занятости и заключить соглашение на обучение. Такой работодатель может либо самостоятельно организовать курсы в своем структурном образовательном подразделении, если у него есть лицензия на образовательную деятельность, либо заключить договор с образовательной организацией.

— Сколько курсы для граждан предпенсионного возраста будут длиться и предусмотрена ли какая-то стипендия для студентов?

— Средний срок обучения – три месяца. Стипендия выплачивается ежемесячно, но только тем, кто на данный момент не трудоустроен. Ее размер равен МРОТ – сейчас это 11 280 рублей плюс районные коэффициенты. Например, самая большая стипендия будет у жителей Нижнеколымского улуса – порядка 22,5 тыс. рублей в месяц. Работающим гражданам, направляемым работодателем на обучение, в соответствии с Трудовым кодексом выплачивается заработная плата.

— Сколько выделяется средств на обучение одного предпенсионера и кто за это обучение заплатит?

— Средняя стоимость за весь курс составит в среднем от 20 до 68 тыс. рублей. Если обучение организуют работодатели, то их расходы также будут компенсированы. При этом будет учитываться не только факт окончания курса, но и гарантия сохранения рабочих мест за прошедшими обучение предпенсионерами.

— Какая работа проведена на сегодня?

— Разработаны и утверждены Порядки направления граждан на обучение и возмещения затрат работодателям на обучение граждан предпенсионного возраста.

Например, в Амгинском, Верхоянском, Момском, Таттинском и Томпонском улусах обучение проходят 18 граждан предпенсионного возраста по профессиям и программам повышения квалификации как: основы управления и организации сестринского ухода за больными, дизайнер-конструктор одежды, повар-кондитер, секретарь руководителя, 1С: Бухгалтерия. Обучение проходит на базе образовательных организаций: ФГБОУ ВО ЯГСХА, Якутский базовый медицинский колледж, Нерюнгринский и Чурапчинский учебные центры.

— Какие образовательные программы и профессии наиболее популярны среди предпенсионеров?

— Наиболее востребованы профессии в сфере промышленности, финансовой деятельности и делопроизводства, транспорта и безопасности населения и др.

Кроме этого Госкомитетом занятости в 2018 году утвержден перечень образовательных организаций и наиболее востребованных профессий на рынке труда, куда входят 43 образовательных организаций, осуществляющих профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, и 42 приоритетных профессии на рынке труда.

— Как будут вестись занятия для тех, у кого есть работа? Совмещать ее с учебой всегда сложно.

— Здесь тоже все очень по-разному и во многом зависит от самой образовательной программы. Граждане предпочитают очные и дистанционные формы обучения.

— Образование будет подтверждаться каким-то документом?

— В конце обучения проводится экзамен, по итогам которого выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. Их образцы самостоятельно устанавливают образовательные организации.

— Будет ли потом отслеживаться судьба предпенсионера, прошедшего профобучение, к примеру, как быстро он трудоустроился?

— Да. Мы организуем специальный мониторинг, насколько наши мероприятия эффективны. Например, сумел ли человек, пройдя курсы, устроиться на работу, закрепиться на ней. Такой учет граждан предпенсионного возраста будет вестись на основании трудовых документов и сведений в ПФР. Незанятые предпенсионеры смогут после обучения найти новое место работы, в том числе при содействии службы занятости населения республики.