В Якутии предоставляют льготные кредиты для торговли в арктических районах

В Фонд по развитию предпринимательства Якутии поступило 15 заявок на предоставление льготных займов. Об этом на брифинге по вопросам продовольственной безопасности сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды. На данный момент в фонд поступило 15 заявок на сумму 35 млн 700 тыс. рублей. Сейчас из них одобрено 5 заявок на сумму 13 млн 500 тыс. рублей.

«Льготные кредиты под 8%, а также под 6% для арктических районов и моногородов выдаются для поддержки предпринимателей оптовой и розничной торговли в целях обеспечения их оборотными средствами и сдерживания роста цен на продовольственные товары», — сказал он.

Напомним, что в целях устойчивого роста экономики и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Фонд развития предпринимательства республики для предоставления льготных кредитов под 8% годовых докапитализирован на 519 млн рублей.

Тимур Ханды также сообщил о наличии запасов продовольственных товаров в республике.

Так, в розничной торговле запасы по крупе сформированы на 83 дня, в оптовой – на 109. По другим видам продуктов, в том числе по подсолнечному маслу – 69 дней, в оптовой – 98, по сахару – 67 и 90, по муке – 46 и 27 дней соответственно. Министр сообщил, что сегодня на станции «Нижний Бестях» ожидается выгрузка более 200 тонн муки для Якутоптторга. По линии предприятия сейчас в пути по железной дороге находятся 25 вагонов с продовольственными товарами, в том числе 870 тонн муки, 406 тонн сахара, 179 тонн макаронных изделий, 65 тонн риса и 134 тонны гречки.