В Якутии предложили создать банк данных наставников в профобразовании

Развитие наставничества как тренда профессионального роста обсудили в рамках проектной сессии Августовского совещания работников образования и науки Республики Саха (Якутия) «Консолидация в образовании: новые модели и механизмы».

«Дело в том, что и самих наставников нужно обучать педагогическим навыкам, вовлекать их в развитие профессиональных траекторий. Также необходимо повышать престиж наставничества в обществе, разрабатывать нормативно-правовые акты федерального уровня. Среди других предложений — создание банка данных наставников», — рассказала модератор сессии, начальник учебно-методического отдела Института развития профобразования Анна Филиппова.

В рамках проектной сессии обсудили вопросы наставничества и участие предприятий-работодателей в процессе подготовки кадров в системе СПО. «Этот вопрос является актуальным и в то же время сложным. Мы обсудили роль государственных органов в системе развития наставничества, взаимодействие с ними юридического и финансового характера», — добавила Анна Филиппова.

Участники дискуссий пришли к выводу, что должна быть разработана система стимулирования и мотивации развития наставников именно на производстве. «Работодателю должно быть выгодно развивать у себя наставничество на местах, взаимодействовать с нашими профессиональными образовательными организациями», — подытожила модератор сессии.