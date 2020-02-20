В Якутии предлагают увековечить память выдающегося деятеля

В торжественной обстановке в селе Техтюр закрыт Год, посвященный 135-летию видного государственного и общественного деятеля Якутии Алексея ШИРОКИХ. В рамках мероприятий в Техтюрской средней общеобразовательной школе презентован именной стенд имени Алексея Широких.

В ходе мероприятия внесены предложения по увековечиванию памяти выдающегося земляка, уроженца Хахсыкского наслега. Главой Техтюрского наслега Кэскилом ИВАНОВЫМ озвучена резолюция, согласно которой раз в два года на базе Техтюрской модельной библиотеки будут проводится «Хахсыкские чтения» им. Алексея Широких, планируется выпуск книги о жизни и деятельности выдающегося земляка, а также установка барельефа на территории школы к 100-летию Якутской АССР.

В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства Якутии Афанасий ВЛАДИМИРОВ, и.о. главы Хангаласского улуса Федор БОРИСОВ, председатель районного Совета депутатов Анатолий АНТОНОВ, председатель Конституционного суда Якутии Александр КИМ-КИМЭН, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Дмитрий СЕМЕНОВ, общественность района, ученики Техтюрской СОШ и потомки Алексея Широких.

Алексей Широких родился в 1884 году в Хахсытском наслеге (ныне Техтюрский). Он известен тем, что первым из народа саха ставил перед губернатором Якутии вопрос об улучшении качества образования, подготовке педагогических кадров, строительстве здания для первой школы Западно-Кангаласского (ныне Хангаласского) улуса.