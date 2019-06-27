В Якутии предлагают усилить защиту прав потребителей

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл БЫЧКОВ провел вчера заседание Межведомственного координационного совета при главе Якутии по созданию благоприятных условий для обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей.

О состоянии национальной системы защиты прав потребителей в Республике Саха (Якутия) и итогах государственного надзора в сфере защиты прав потребителей в 2018 году проинформировала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Изабелла САМОЙЛОВА.

Она сообщила, что Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» определена система органов федерального, регионального и муниципального уровней, которая во взаимодействии с общественными объединениями потребителей формирует национальную систему защиты прав потребителей, которая включает в себя федеральный, региональный и местный уровни.

12 марта 2019 года в Совете Федерации на специальном «Круглом столе» Объединением потребителей России официально представлен «Рейтинг субъектов РФ по уровню защищенности потребителей 2018». В Рейтинге -2018 в группу с высоким уровнем защищенности потребителей вошло 16 субъектов, в группу со средним уровнем — 38, и с низким уровнем — 31 субъект.

«Республика по Рейтингу-2018 по уровням Национальной системы защиты прав потребителей составил Федеральный уровень — 107 баллов, Региональный уровень — 38 баллов, Муниципальный уровень — 0 баллов. Итого 145 баллов — 71 место с низким уровнем защищенности потребителей из 85 регионов. В 2016 году республика была на 51 месте со средним уровнем защищенности», — сказала Изабелла Самойлова.

Замруководителя Управления рассказала, что Объединение потребителей России основными задачами ставит перед собой при подготовке и публикации Рейтинга привлечь всеобщее внимание органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, политиков, журналистов, всего общества к потребительским проблемам граждан.

Помимо этого, стоит задача определить степень участия органов государственной власти субъектов в создании Региональной системы, включая формирование механизмов правового просвещения и информирования граждан.

Также в сентябре 2018 года заключено соглашение о взаимодействии между Управлением Роспотребнадзора и ГАУ «МФЦ» при оказании консультирования на базе многофункционального центра.

Резюмируя выступление докладчика, Кирилл Бычков обратил особое внимание на недопустимость того, что Республика Саха (Якутия) сдает свои позиции в Рейтинге. Особенно печальная ситуация обстоит на муниципальном уровне. По мнению вице-премьера, основной причиной он видит в недостаточном информировании населения, куда и к кому они могут обратиться со своими потребительскими проблемами.

Напомним, что главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ было отмечено, что защите прав потребителей в регионе следует уделять большее внимание со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

«Необходимо усилить работу по информированию и консультированию потребителей, поддержке общественных организаций по защите прав потребителей», — заявил Ил Дархан, дав поручение в кратчайшие сроки разработать соответствующую программу.

В ходе заседания Кирилл Бычков обратил особое внимание о необходимости разработки и утверждения региональной программы по защите прав потребителей, направленной на создание условий для реализации потребителями своих прав, а также поручил рассмотреть вопрос о возможности создания в Республике Саха (Якутия) института уполномоченного по правам потребителей.

«Министерству предпринимательства, торговли и туризма республики необходимо создать Общественный совет, рассматривающий вопросы по защите прав потребителей. А также обеспечить информирование населения и предпринимательского сообщества по вопросам защиты прав потребителей путем создания специализированного раздела на официальном сайте министерства», — резюмировал Кирилл Бычков.

Также в ходе заседания совета был рассмотрен план организационных мероприятий на 2019 год по реализации программы «Обеспечение защиты прав потребителей в Республике Саха (Якутия) на 2019-2023 годы» и План заседания Межведомственного координационного совета на 2 полугодие 2019 года.