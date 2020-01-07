07.01.2020
09:28
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Якутия

В Якутии празднуют Рождество Христово

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ вместе с супругой Людмилой Валерьевной в Преображенском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января с православными верующими приняли участие в Божественной литургии в честь светлого праздника Рождества Христова.

Божественную литургию отслужил Архиепископ Якутский и Ленский Роман.  Он благословил и поздравил всех прихожан со светлым  праздником Рождества Христова, который во все времена символизирует начало новой жизни и пробуждает самые лучшие человеческие качества – сострадание и милосердие, веру и надежду, любовь и взаимоуважение.

В своем выступлении Айсен Николаев  отметил значимость великого праздника и вручил Архиепископу Якутскому и Ленскому икону Пресвятой Богородицы.

Отметим, что сегодня богослужения по случаю светлого праздника продолжатся во всех православных храмах Якутии. 

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Фото: Фотографии Андрея Сорокина, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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