В Якутии празднуют Рождество Христово

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ вместе с супругой Людмилой Валерьевной в Преображенском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января с православными верующими приняли участие в Божественной литургии в честь светлого праздника Рождества Христова.

Божественную литургию отслужил Архиепископ Якутский и Ленский Роман. Он благословил и поздравил всех прихожан со светлым праздником Рождества Христова, который во все времена символизирует начало новой жизни и пробуждает самые лучшие человеческие качества – сострадание и милосердие, веру и надежду, любовь и взаимоуважение.

В своем выступлении Айсен Николаев отметил значимость великого праздника и вручил Архиепископу Якутскому и Ленскому икону Пресвятой Богородицы.

Отметим, что сегодня богослужения по случаю светлого праздника продолжатся во всех православных храмах Якутии.