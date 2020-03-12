В Якутии пожарный обвиняется в поджоге

Прокуратура Момского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника пожарной части одного из сел Момского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога).

По версии следствия, обвиняемый, в один из дней декабря 2019 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений придя во двор потерпевшего, перекатил с целью поджога в гараж со двора бочку с бензином объемом 180 л., куда бросил зажженные спички.

В результате противоправных действий обвиняемого, произошел взрыв, сгорели гараж, два снегохода и имущество, на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

Взрывной волной обвиняемого выбросило из гаража, он получил ожоги рук и лица.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый из пожарной части уволен.