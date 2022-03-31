В Якутии пожарные спасли жилой дом

31 марта в 03:24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании балка по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Алдан. Через пять минут на место прибыли огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение, дым. В результате пожара балок поврежден огнем по всей площади, которая составила 6 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен рядом стоящий жилой дом. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.