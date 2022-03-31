31.03.2022
19:18
77
Происшествия
В Якутии пожарные спасли жилой дом
31 марта в 03:24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании балка по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Алдан. Через пять минут на место прибыли огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение, дым. В результате пожара балок поврежден огнем по всей площади, которая составила 6 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен рядом стоящий жилой дом. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.03.2022
76
31.03.2022
125
31.03.2022
92
31.03.2022
138
31.03.2022
151
31.03.2022
98
31.03.2022
302
31.03.2022
115
31.03.2022
240
31.03.2022
1491
31.03.2022
755
31.03.2022
452
31.03.2022
471
31.03.2022
384
31.03.2022
337
31.03.2022
593
31.03.2022
433
31.03.2022
278
31.03.2022
407
31.03.2022
863
31.03.2022
328
31.03.2022
777
31.03.2022
304
31.03.2022
234
31.03.2022
399
31.03.2022
261
31.03.2022
288
31.03.2022
993
31.03.2022
1305
31.03.2022
1064
31.03.2022
812
31.03.2022
798
31.03.2022
4081
30.03.2022
1110
30.03.2022
1215
30.03.2022
1516
30.03.2022
424
30.03.2022
476
ТОП НОВОСТИ
30.03.2022
10454
25.03.2022
8924
29.03.2022
6882
28.03.2022
6726
25.03.2022
4636
28.03.2022
4474
30.03.2022
4356