09.02.2022
19:25
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Происшествия

В Якутии пожарные отстояли от огня квартиру

9 февраля в 14:27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном доме по ул. Юбилейная в п. Чапаево Олекминского района. Уже через две минуты на место пожара прибыли огнеборцы малочисленной пожарной части. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена квартира №2 по всей площади, которая составила 40 кв.м. Благодаря оперативным действиям пожарных от огня спасена квартира №1. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 10 человек личного состава и 1 единица пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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