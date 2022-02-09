В Якутии пожарные отстояли от огня квартиру

9 февраля в 14:27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном доме по ул. Юбилейная в п. Чапаево Олекминского района. Уже через две минуты на место пожара прибыли огнеборцы малочисленной пожарной части. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена квартира №2 по всей площади, которая составила 40 кв.м. Благодаря оперативным действиям пожарных от огня спасена квартира №1. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 10 человек личного состава и 1 единица пожарной техники.