В Якутии пожар в жилом доме — эвакуировано 18 человек

В Главное управление МЧС России по Республики (Саха) Якутия, поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме в н.п. Зырянка Верхнеколымского района, по улице Советская, д. 16. Незамедлительно к месту вызова прибыли огнеборцы Республиканской пожарной охраны. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело 2 квартиры. Погибших, пострадавших нет.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев эвакуировано 18 человек, в том числе 2 детей. В настоящий момент пожар локализован.

На тушение пожара задействовано 15 человек личного состава и 6 единиц техники Верхнеколымского пожарно-спасательного гарнизона. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Информация уточняется.