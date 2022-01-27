27.01.2022
20:28
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Происшествия

В Якутии пожар в жилом доме — эвакуировано 18 человек

В Главное управление МЧС России по Республики (Саха) Якутия, поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме в н.п. Зырянка Верхнеколымского района, по улице Советская, д. 16. Незамедлительно к месту вызова прибыли огнеборцы Республиканской пожарной охраны. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело 2 квартиры. Погибших, пострадавших нет.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев эвакуировано 18 человек, в том числе 2 детей. В настоящий момент пожар локализован.
На тушение пожара задействовано 15 человек личного состава и 6 единиц техники Верхнеколымского пожарно-спасательного гарнизона. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Информация уточняется.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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