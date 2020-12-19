В Якутии пожар лишил жилья 4 соседей

17 декабря 2020 г. в 21.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х квартирном жилом доме на ул. Зеленая в п. Сангар Кобяйского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, по всей площади горела квартира. Пожарно-спасательными подразделениями с места пожара эвакуировано 10 человек. Погибших, пострадавших нет. В результате пожара огнем поврежден жилой дом по всей площади. Общая площадь пожара составила 400 кв.м. Спасено 2 рядом стоящих строения. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 28 человек личного состава и 3 единицы техники.

18 декабря 2020 г. в 07.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти квартирном жилом доме на ул. Ларбинская мкр. Синегорье в г. Томмот Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, открытым огнем горела квартира. Пожарно-спасательными подразделениями с места пожара эвакуирован 1 человек. Погибших, пострадавших нет. В результате пожара огнем поврежден жилой дом по всей площади. Общая площадь пожара составила 300 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

18 декабря 2020 г. в 19.16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на ул.Октябрьская в г.Якутск. В результате пожара огнем поврежден натяжной потолок на кухне на пл. 14 кв.м. Причина — НППБ пи эксплуатации электрических приборов, виновный хозяин, ущерба нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!