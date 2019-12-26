В Якутии поздравили ветеранов ВОВ

25 декабря в двух улусах Якутии прошли поздравления партийцами ветеранов Великой Отечественной Войны.

Секретарь Чурапчинского местного отделения партии «Единая Россия» Егоров А.Г. посетил на дому ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля искусств РС (Я), члена союза художников РФ, почетного члена Союза художников РФ и РС (Я) Карсанаева Петра Терентьевича.

Петр Терентьевич – уроженец Арылахского наслега, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу», знаком отличия «Гражданская доблесть». В 2014 г. им была открыта картинная галерея в собственном доме в с. Чурапча. В данное время ветеран проживает в г. Якутске.

Во время визита, в знак глубокого уважения, от имени партии Петру Терентьевичу были вручены приветственный адрес и подарок с наступающим Новым годом – годом 75-летия Великой Победы над фашисткой Германией. В свою очередь ветеран живо интересовался новостями родного улуса, проявлял большой интерес к происходящим переменам в обществе.

Секретарь местного исполнительного комитета посетил ветеранов Великой Отечественной Войны Прокопия Афанасьевича Степанова (с.Шея), Софрона Матвеевича Данилова (с. Вилючан) и Дмитрия Яковлевича Григорьева (с.Сунтар). Поздравил от имени Сунтарского МО Партии, исполкома и политсовета с наступающим Новым годом, и вручил всем сертификаты на подписку республиканской газеты «Саха сирэ» на 2020

