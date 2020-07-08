В Якутии появятся типовые приюты для животных?

Зампред Денис Белозёров провёл совещание о ходе исполнения органами местного самоуправления мероприятий по обращению с животными без владельцев.

Как сообщил Денис Белозёров, согласно федеральному законодательству об ответственном обращении с животными, на сегодняшний день между Департаментом ветеринарии Якутии и муниципальными районами республики подписаны соглашения об обязательствах при осуществлении отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев на 2020 год.

Особое внимание участники совещания уделили исполнению положений в части создания приютов для животных и приведения требований по временному содержанию в соответствие с ГОСТом.

И.о. руководителя Департамента ветеринарии Якутии Саргылана Павлова отметила, что согласно федеральному законодательству, содержание отловленных животных без владельцев в пунктах временного содержания, не являющимися приютами, не допускается.

Для этого вносятся изменения в постановление регионального правительства о правилах организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания. В настоящее время в 6 районах республики уже имеются соответствующие требованиям объекты, в 10 районах они создаются на базе имеющихся пунктов передержки, в остальных – приюты будут построены с нуля.

По состоянию на 8 июля предложения о внесении изменений в постановление поступили от Ленского и Мирнинского районов. Они касаются температурного режима в приютах и запрета на эвтаназию здоровых животных.

«Это возможность для муниципалитетов, когда они могут напрямую внести изменения в переданные им государственные полномочия, представив конкретные предложения по уточнению норм, предусматривающих температурные режимы содержания животных, требований к ограждению и обустройству территории и площадки выгула и другим мерам. То, что они действительно смогут выполнить как в части ответственного обращения с животными, так и в части обеспечения безопасности населения», – подчеркнул вице-премьер республики.

По словам вице-премьера, на основании полученных предложений может быть создан типовой проект приюта для животных на территории Якутии. В связи с этим, Денис Белозёров поручил муниципалитетам ускорить согласование проекта постановления и направить в адрес Департамента ветеринарии предложения по нему.