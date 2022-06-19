В Якутии появятся мини-парки

На заседании оперативного штаба по координации строительства и реконструкции объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм Айсен Николаев рассмотрел ход строительства и реконструкции объектов дорожно-транспортного комплекса и реализацию проекта «1000 дворов».

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проводятся работы на 61 объекте. Из них 7 объектов капитального строительства или реконструкции с общей протяженностью 25,2 км, в том числе 5 объектов на сети региональных автомобильных дорог и 2 объекта на улично-дорожной сети г. Якутска. На этот год предусмотрено финансирование порядка 2,37 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей средства федерального бюджета. В текущем году из 7 объектов вводится 4.

«Ситуация неплохая, хочу поблагодарить наших дорожников. По большинству объектов, особенно на региональных автодорогах, работы идут с большим опережением графика. Такой крупный объект, как мост через Аллах-Юнь, уже готов, в течение месяца работы будут завершены и в июле мы его введем», — сказал Айсен Николаев.

Реконструкция автомобильной дороги «Нам» с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы на участке км 11+400 – км 18+500 в городском округе «Город Якутск» также идёт с опережением. Айсен Николаев поручил профильным министерствам отработать с федеральным дорожным агентством вопрос выделения дополнительных средств на финансирование удорожания стоимости объекта, при этом не должно быть допущено снижение финансирования объектов из регионального бюджета.

Также на заседании обсудили реализацию проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».

К ноябрю текущего года планируется благоустроить 124 дворовые территории и места для мини-парков в 37 муниципальных образованиях. В целом работы идут по графику, конкурсные процедуры проведены.

Айсен Николаев обратил особое внимание на организацию контроля качества работ, в том числе по проекту «1000 дворов». К этому должно активно привлекаться местное население.

В ходе совещания Глава поручил ускорить ремонтно-восстановительные работы на автодороге «Кобяй» для налаживания пассажирских и грузовых перевозок.