В Якутии появятся конные заводы

Разводить в них будут якутскую породу лошадей.

Определены 4 кандидата на присвоение статуса – «конный завод по разведению якутской породы лошадей». Об этом на совещании по вопросам развития табунного коневодства, которое проведено в Нюрбинском районе, сообщил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов. Это ООО «Хорообут» (Мегино-Кангаласский улус), ООО «Победа» (Таттинский), СХПК имени Ивана Яковлевича Строда (Амгинский улус) и ПК «Арылах» Верхоянского района.

Статус конных заводов по разведению якутской породы лошадей данным хозяйствам планируется присвоить в апреле месяце на заседании экспертного совета при минсельхозе республики. Благодаря этому в будущем они смогут рассчитывать на выделение дополнительных мер господдержки по племенной работе.

Основной целью и задачей конезаводов является осуществление поставки племенного молодняка племенным репродукторам, которые в свою очередь призваны обеспечить качественным молодняком товарные хозяйства.

«Руководством республики табунному коневодству уделяется большое внимание. За 2017-2019 годы коневодам региона предоставлены субсидии на строительство 250 конебаз в размере 1 миллиона рублей на каждый объект. В прошлом году на развитие коневодства республики направлено более 427 миллионов рублей господдержки», — отмечает Глава Якутии Айсен Николаев.

Напомним, что в Указе главы республики «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства республики» в рамках развития табунного коневодства поставлена задача увеличения от 4 до 8 единиц количества конезаводов, обеспечивающих чистопородное разведение уникальных пород и типов табунных лошадей.

Во исполнение поручения главы республики приказом минсельхоза республики утверждено Положение о конезаводах и Порядок присвоения статуса конного завода. В настоящий момент на территории республики работают 4 конезавода. В добавок к ним определены 4 кандидата на статус конезавода по разведению якутской породы лошадей.

В коневодческих хозяйствах республики трудится 1631 коневод-табунщик. Во всех категориях хозяйств региона в настоящий момент насчитывается около 182 тысяч лошадей. Республика по этому показателю занимает первое место не только в Дальневосточном федеральном округе, но и среди всех субъектов Российской Федерации – 14 процентов поголовья находится в Якутии.

Одним из эффективных механизмов адресной поддержки табунного коневодства является грантовая поддержка начинающих и семейных фермеров. За 2012-2021 годы выдано более 1 тысячи грантов, из них 273 – для создания и развития коневодческих хозяйств. В денежном выражении фермеры Якутии получили гранты на 548 млн рублей.

В Указ Главы Якутии «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства республики» также включена задача по строительству 200 типовых коневодческих баз. В 2021 году на строительство конебаз были предусмотрены субсидии по 3 млн рублей на 10 конебаз. В этом году планируется строительство ещё 18 конебаз, на которые хозяйствам тоже предоставлены субсидии по 3 млн рублей, сообщили в администрации главы и правительства региона.