В Якутии появятся кирпичи местного производства

Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин посетил китайского резидента ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» – ООО «Цзинхайтун-Керамика».

Владельцем компании ООО «Цзинхайтун-Керамика» является господин Чан Цзиньхай, выходец из южной китайской провинции Хубэй. В начале августа этого года он начал производство кирпичей из местного сырья для строительства временной печи.

На заводе планируется выпуск строительных керамических и облицовочных кирпичей по новым энергоэффективным технологиям. Производимый кирпич потребуется в количестве 2 млн. штук для строительства основной туннельной печи с максимальной мощностью до 80 млн. кирпичей в год.

В ходе визита министр затронул вопрос разлива сточных вод на прилегающей к ТОСЭР территории вызвавшей широкий резонанс в сети, на что владелец сообщил что работниками в тот же день был проведен субботник где сотрудники провели расчистку производственной площадки и территории около завода от мусора. К слову, разлив произошел от летнего душа сотрудников. Господин Чан уверил что производство кирпича не требует использования различных химических добавок и является экологически безопасным материалом. Господин Чан верит, что местный якутский кирпич будет пользоваться спросом у населения.

На сегодняшний день первоначальные китайские инвестиции составили 100 млн рублей. По словам инвестора, полный объем китайских инвестиций составит около 500 млн рублей. Данный проект стал возможен при поддержке Представительства Республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства Российской Федерации в Пекине.

«Мы уделяем большое внимание деятельности резидентов ТОР с иностранным участием. От их успеха во многом зависит наша дальнейшая работа по привлечению иностранных инвестиций для реализации инфраструктурных проектов в республике. Мы обсудили дальнейшие планы по развитию компании, сроки ввода производства, договорились создать постоянный канал взаимодействия по всем вопросам деятельности компании, в том числе для решения проблемных вопросов. Мы продолжим поддерживать работу ТОР «Кангалассы», в том числе по привлечению иностранных резидентов», — резюмировал министр по итогам посещения производства.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Якутске своего кирпича нет — весь продукт привозной, в связи с этим дорогостоящий. По словам китайского предпринимателя, максимальная суточная производительность составляет 70 тыс. шт. Основной сбыт — это якутский строительный рынок. Сырье для кирпича будет добываться на месторождении глины в районе Кильдямцев.