В Якутии появятся достопримечательности со статусом регионального значения

В республике наиболее ценные в историческом и культурном значении территории наделят статусом «Достопримечательные места» и возьмут под охрану государства. В текущем году такой статус приобретут местности «Чочур Мыраан» в г. Якутске и «Амыдай» в с. Жохсогон Таттинского улуса.

Ранее к 100-летию ЯАССР за счет федерального бюджета были отреставрированы три памятника истории и культуры: «Дом XIX века» в г. Олекминске, «Дом Казначейства» в г. Якутске и «Николаевская церковь» в с. Кердем Хангаласского улуса.

К юбилею республики реализуется волонтерский проект «Сохраним памятники», инициированный в 2019 году главой республики Айсеном Николаевым. Благодаря проекту восстановлены уже 35 объектов культурного наследия. Наиболее крупными из них являются: «Мельница – Топчанка XIX века», «Юрта – изба, где жил Э. Пекарский», «Восьмигранная якутская юрта XIX века» в с. Черкех и «Башня Манчаары XIX века» в Мегино-Кангаласском улусе.

Продолжаются работы по проектированию на объектах «Якутское реальное училище», «Якутская мужская прогимназия» и «Здание Якутского республиканского краеведческого музея». Работы должны быть завершены в текущем году.

Также подготовлена проектно-сметная документация для восстановления объектов: «Дом деревянный с мансардой и подвалом. Магазин торгового дома Громовых» и «Дом деревянный, одноэтажный, принадлежал торговому двору Громовых» в п. Витим Ленского района. В настоящее время проводится работа по поиску спонсоров.

Ежегодно 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В республике из 1873 памятников, охраняемых государством, 815 включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.