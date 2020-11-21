В Якутии появится банк эмбрионов якутской аборигенной породы скота

В последние годы интерес к аборигенной породе якутского скота возрос как среди жителей республики, так и среди отечественных специалистов-селекционеров. Якутская порода коров обладает уникальными характеристиками и наиболее приспособлена к жизни в суровых климатических условиях Российского севера. Представители породы невысокого роста, имеют глубокое туловище, короткие и крепкие ноги, рога, обладают густой шерстью с множеством грубых остевых волос. Интересно, что вымя у коров в глаза не бросается, оно небольшое, подтянутое и полностью покрыто шерстью, причем соски скрыты в шерсти — это предохраняет коров от обморожения и гнуса.

Как сообщил Степан Заровняев, научный сотрудник Лаборатории селекции и разведения крупного рогатого скота Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, обособленного подразделения ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», на территории Якутии скот якутской породы в чистом виде разводился до 1929 года. По данным сельскохозяйственной переписи 1928 года численность якутского скота достигала 494 тысяч голов, но в последующие годы численность поголовья значительно сократилась. Произошло это из-за стремления улучшить продуктивные качества аборигенной породы якутского скота путем её ассимиляции с холмогорской и симментальской породами крупного рогатого скота.

В итоге, к концу ХХ века разведением якутского скота занимались лишь в Горном улусе, где оставалось всего 72 головы аборигенной породы и в Эвено-Бытантайском улусе, где сохранилось 850 голов.

К сожалению, сильное сокращение численности популяции привело к неизбежному близкородственному скрещиванию, из-за чего в те годы участились случаи рождения недоношенных телят и телят с патологией внутриутробного развития. Так, в 1999 году на участке Улуу-Сыhыы в Горном районе родился живой теленок без конечностей — у него была лишь голова и лишенное ног туловище.

«По выявленным случаям аномалий развития телят, возникших из-за близкородственного скрещивания, наша лаборатория под руководством Руслана Попова совместно с лабораторией «Сахаплемобъединения» начали проводить планомерную исследовательскую работу. В те годы у нас не было возможности выполнять дорогостоящие анализы с использованием сложного оборудования, поэтому для использования в селекционно-племенной работе с крупным рогатым скотом мы ввели анализы групп крови. И с 1999 года начали непрерывный иммуногенетический мониторинг якутского скота при помощи анализов эритроцитарных антигенов. Велась работа по расшифровке генотипов животных по системам групп крови, по выявлению родителей молодняка и реконструкции генотипов быков-производителей, использованных в искусственном осеменении. В результате исследований был составлен каталог фенотипов якутского скота по локусам ЕАС и ЕАВ», — подчеркивает Степан Иннокентьевич.

В последующие годы была проведена колоссальная работа по распространению якутской породы скота в другие улусы Республики Саха (Якутия), по организации генофондных и крестьянских хозяйств для чистопородного разведения аборигенной породы коров. В настоящее время ареал обитания аборигенной породы находится в четырнадцати улусах — Эвено-Бытантайском, Амгинском, Намском, Горном, Таттинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Сунтарском, Жиганском, Нюрбинском, Мирнинском, Верхоянском и Оймяконском.

Меры по сохранению уникального генофонда были приняты при финансовой поддержке правительства Республики Саха (Якутия). Так, с 1997 года на всё поголовье аборигенного якутского скота выделяется государственная поддержка из бюджета республики.

Благодаря исследованиям ученых и медиков научно доказана ценность молока и мяса якутской породы скота. Мясо обладает отменными вкусовыми и питательными характеристиками, а в молоке якутских коров высоко содержание белка, лактозы, витаминов и минеральных веществ.

На днях в Якутске было подписано Соглашение о сотрудничестве между Якутским НИИ сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и Генофондным казенным предприятием РС(Я) «Якутский скот».

В рамках Соглашения о сотрудничестве Якутским НИИ сельского хозяйства запланировано проведение ряда фундаментальных и прикладных исследований. Так, популяция якутского скота будет исследована с использованием современных молекулярно-генетических методов. В результате реализации проекта впервые на основании анализа результатов полногеномного генотипирования будут получены новые знания о генетическом разнообразии и фенотипических особенностях якутской аборигенной породы крупного рогатого скота. Это позволит идентифицировать наиболее редкие и ценные варианты фенотипов для дальнейшей селекционной работы. Кроме того, совместно со Всероссийским институтом животноводства им. Л.К. Эрнста планируется реализовать проект по разработке научных основ сохранения генетических ресурсов аборигенной породы крупного рогатого скота Якутии с использованием современных геномных и репродуктивных технологий. Будет создан геномный паспорт породы и банк эмбрионов якутского скота. Новое направление будет связано с использованием современных репродуктивных биотехнологий in vitro (IVP) методом прижизненного получения яйцеклеток от коров доноров с последующим их использованием для получения эмбрионов в системе созревания, оплодотворения и культивирования in vitro. Данная технология позволяет получать от одного донора более 50 полноценных эмбрионов в год без использования методов гормональной стимуляции.

Все это позволит сохранить уникальный генофонд аборигенного якутского скота и разработать стратегии его эффективного использования.

Справка:

ГКП «Якутский скот» имеет отделения в семи районах республики и в микрорайоне Марха города Якутска. Кроме того, действуют 7 базовых хозяйств. За последние пять лет поголовье якутского скота возросло в 1,5 раза до 2 тысяч голов, из которых 760 голов приходится на генофондные питомники, 555 — на базовые хозяйства, 585 — на иные фермерские хозяйства и ИП.

Сегодня разведением якутского скота занимаются в 20 наслегах 14 районов республики, а также в городе Якутске. На 1 октября 2020 года в шести районах центральной группы и городе Якутске насчитывается 885 голов. В трех районах Западной Якутии — 437 голов. В пяти районах северной группы учтено 1118 голов якутского скота, из них 975 голов — в Эвено-Бытантайском улусе. В целом поставлена задача к 2024 году довести поголовье якутского скота до 3 тысяч голов, в том числе маточное поголовье — до 1 тысячи голов. Для этого необходима не только господдержка, но прежде всего научное сопровождение.