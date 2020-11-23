В Якутии появится банк эмбрионов… коров

Банк эмбрионов приспособленной к условиям Севера якутской аборигенной породы коров создадут в Якутии в рамках соглашения, заключенного между Якутским НИИ сельского хозяйства им. М. Г. Сафронова Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Якутский научный центр (ЯНЦ) СО РАН» и Генофондным казенным предприятием Республики Саха (Якутия) «Якутский скот». Это позволит сохранить уникальный генофонд аборигенного якутского скота и разработать стратегии его эффективного использования, сообщается в понедельник на сайте Сибирского отделения РАН.

«Совместно со Всероссийским институтом животноводства им. Л. К. Эрнста планируется реализовать проект по разработке научных основ сохранения генетических ресурсов аборигенной породы крупного рогатого скота Якутии с использованием современных геномных и репродуктивных технологий. Будет создан геномный паспорт породы и банк эмбрионов якутского скота», — говорится в сообщении.

Новое направление будет связано с использованием современных репродуктивных биотехнологий в пробирке методом получения яйцеклеток от коров-доноров. С помощью яйцеклеток ученые планируют получить эмбрионы, которые впоследствии будут оплодотворены и культивированы вне живого организма в лаборатории. Эта технология позволит исследователям получить более 50 полноценных эмбрионов в год с одного донора без использования методов гормональной стимуляции.

Отмечается, что также в рамках соглашения запланировано проведение ряда фундаментальных и прикладных исследований. В частности, впервые на основании анализа результатов полногеномного генотипирования будут получены новые знания о генетическом разнообразии и фенотипических особенностях якутской аборигенной породы крупного рогатого скота.

«Это позволит идентифицировать наиболее редкие и ценные варианты фенотипов для дальнейшей селекционной работы», — сообщается на сайте.

Представители якутской породы коров невысокого роста, они имеют глубокое туловище, короткие и крепкие ноги, рога, обладают густой шерстью с множеством грубых остевых волос. Эти характеристики позволяют им приспособиться к жизни в суровых климатических условиях российского Севера. Согласно исследованиям ученых и медиков, в молоке якутских коров высоко содержание белка, лактозы, витаминов и минеральных веществ. Впервые на территории ремпублики скот якутской породы в чистом виде разводился до 1929 года, но впоследствии численность поголовья сократилась из-за стремления аграриев улучшить продуктивные качества породы через скрещивание.