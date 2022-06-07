В Якутии появился робот-библиотекарь

Благодаря национальному проекту «Культура» в селе Саскылах Анабарского улуса появился необычный сотрудник — робот-библиотекарь российской компании R.BOT. В функции робота входит консультация посетителей, выдача справки или поиск новой литературы.



Робот может выступать на мероприятиях как ведущий или просто общаться с живым человеком на самые разнообразные темы. Управление роботом осуществляется с помощью ноутбука через чат-окно. Если напечатать фразу, он ее произнесет. Если забить готовые шаблоны, он будет самостоятельно произносить их в произвольном порядке. Приобретение робота обошлось в 799 тысяч рублей с доставкой до Анабарского улуса.



Министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий Куприянов отметил важность данного события, появления в самой северной библиотеке новых цифровых технологий.



«Технология однозначно вызовет интерес со стороны детей и молодежи, привлечет в библиотеку новых посетителей. Сегодня, в век тотальной цифровизации, внедрение подобных новшеств очень важно, особенно в муниципальных библиотеках. Сегодня перед библиотеками стоит глобальная задача пересмотреть свой традиционный уклад работы, библиотеки должны стать привлекательными общественными пространствами с широким спектром услуг. Модернизация библиотеки в селе Саскылах Анабарского улуса проводится в рамках национального проекта «Культура», из федерального бюджета на эти цели выделено 10 млн рублей», — сказал Юрий Куприянов.



Также библиотеку ждут ремонт и обновление книжного фонда. Открытие переформатированной по модельному стандарту библиотеки планируется в сентябре 2022 года.