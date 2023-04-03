В Якутии появился республиканский Союз спортсменов

31 марта, в Якутске состоялась учредительная конференция общественной организации «Союз спортсменов Республики Саха (Якутия)». Эта организация призвана содействовать физическому, нравственному, патриотическому воспитанию граждан России, особенно молодежи, средствами физической культуры и спорта.

В конференции приняли участие министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов, руководители республиканских спортивных организаций, общественные деятели. В ходе мероприятия был избран президент общественной организации. Руководителем Союза спортсменов стал директор Республиканской специализированной школы по плаванию Петр Черкашин.

Идею создания республиканского Союза спортсменов предложил президент Российского союза спортсменов, Олимпийский чемпион Давид Мусульбес во время визита на VIII Игры народов Якутии в Борогонцах. Инициативу поддержал Глава Якутии Айсен Николаев.

Общественная организация призвана содействовать воспитанию граждан России средствами физической культуры и спорта, организовывать межрегиональное и международное сотрудничество в области физической культуры и спорта. Кроме того, одной из главных задач Союза спортсменов станет оказание всесторонней помощи спортсменам и ветеранам спорта, участие в разработке, формировании и проведении политики дальнейшего развития физической культуры и спорта в республике.

Леонид Спиридонов подчеркнул, что новая организация должна стать объединяющей силой для спортсменов и всех сторонников здорового образа жизни. «Мы должны привлечь в Союз всех наших успешных атлетов, тренеров, общественников и руководителей в сфере спорта. Будут организованы выезды в районы и города республики для проведения мастер-классов, встреч с молодежью и населением. Я надеюсь, что искреннее желание помочь в развитии спорта в республике станет главной целью для всех членов организации», — сказал министр.