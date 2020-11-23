В Якутии появился новый пробиотический продукт

В современных условиях жизнь человека связана с высокой эмоциональной нагрузкой, антибиотикотерапией, нерациональным питанием, повышенным содержанием в пищевых продуктах консервантов, поэтому развитие дисбактериоза является закономерным следствием. В связи с этим разработка профилактических средств для нормализации микрофлоры пищеварительного тракта является актуальной проблемой.

Пробиотики — это непатогенные для человека (или животного) бактерии или другие микроорганизмы, обладающие антагонистической активностью в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов и обеспечивающие восстановление нормальной микрофлоры человека или выполняющие другие полезные для человека (или животного) функции.

Другими словами, пробиотики —это живые непатогенные микроорганизмы (или содержащие их средства), которые при применении в адекватных количествах восстанавливают микробиоценозы (нормализуют микрофлору кишечника) и создают оздоровительный эффект для организма человека.

К пробиотикам помимо молочнокислых бактерий и бифидобактерий относятся пропионовокислые бактерии. Свое название пропионовокислые бактерии получили благодаря их способности синтезировать пропионовую кислоту – важнейший метаболит, оказывающий многогранное полезное воздействие на организм человека (подавляет развитие патогенных микробов, нормализует уровень холестерина в крови, участвует в углеводном обмене, поддерживает метаболизм печени и клеток кишечника и др.). Пропионовокислые бактерии синтезируют особые противомикробные соединения (пропионины), активные не только относительно болезнетворных бактерий, но также грибов и вирусов. Огромный интерес вызывает способность пропионовокислых бактерий синтезировать противоанемический витамин В 12 . Это единственный витамин, который синтезируется исключительно микроорганизмами. Причем, пропионовокислые бактерии являются рекордсменами среди бактерий по синтезу этого уникального витамина с многогранными физиологическими функциями (предотвращает появление анемии, усиливает иммунитет, регулирует функции кроветворных органов).

Кафедра пищевых технологий и индустрии питания Агротехнологического факультета АГАТУ разработала технологию кисломолочного продукта «Сэргэх» (ТУ 10.51.52―006―00497207―2019). Кисломолочный продукт «Сэргэх» является мультипробиотиком, потому что приготовлен на симбиотической закваске, состоящей из молочнокислых и пропионовокислых бактерий.

Новая технология прошла успешно промышленную апробацию в СХПК «Горный-Ас». На предприятии работает молодой, инициативный коллектив, который ищет новые пути развития производственного ассортимента.

«Весной этого года, приобрели у Агротехнологического университета технические условия на кисломолочный продукт «Сэргэх». В сентябре к нам приехала доцент кафедры Занданова Туяна Нимбуевна для проведения опытно-промышленной выработки продукта в условиях нашего молокоперерабатывающего цеха. В настоящее время продукт продается не только в Горном улусе, но и в городе Якутске, потребители могут приобрести продукт в Крестьянском рынке и в торговом центре «Мясной двор». Мы надеемся, что новый продукт поможет потребителям укрепить свое здоровье во время пандемии», — прокомментировал Данил Сидоров, технолог СХППК «Горный-АС».

Включение в ежедневный рацион питания кисломолочные продукты, содержащие пробиотические микроорганизмы, позволит заселить кишечник правильными микроорганизмами и побороть патогенную флору, вызывающую различные неприятные симптомы, а также дают возможность повысить иммунитет, эффективно бороться с недугами.