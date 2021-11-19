В Якутии появился новый наградной знак, с QR-кодом

Сегодня в Историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное открытие выставки Sakha Innovation Expo – 2021, посвященной Году науки и технологий в РФ, 10-летию ГАУ «Технопарк «Якутия» и АО «Венчурная компания «Якутия».

Гости выставки могут ознакомиться с результатами и достижениями за 10-летний период и с основными мероприятиями двух главных институтов развития инновационной экосистемы республики.

Так, на выставке представлены продукции резидентов Технопарка «Якутия» и ИТ Парка «Якутск», Акселератора Б8, проекты СВФУ им. М.К. Аммосова. Также размещена информация об основных мероприятиях: «Моя профессия — IT», «Sakha Innovation», «Стартап Экспедиция Б8» и Акселератор «Б8».

Заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Георгий Андреев поздравил с юбилеем учреждения и вручил нагрудные знаки «Отличник инновации Республики Саха (Якутия)», которые присуждаются впервые.

Так, звание отличника инноваций было присуждено: директору Технопарка «Якутия» Петру Габышеву, ответственному секретарю Высшего инженерного совета РС(Я), заместителю председателя Комитета по транспорту, дорожной инфраструктуры и логистики ТПП РС(Я), к.э.н. Александру Мярину, главному научному сотруднику отдела Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, д.б.н. Михаилу Черосову, лауреату Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, заслуженному деятелю науки РФ и РС(Я), директору ООО НПЦ “Хоту-Бакт”, д.в.н. Михаилу Нестуроеву и менеджеру проектов ООО «Майтона» Иннокентию Слепцову.

Все обладатели высокого звания внесли внушительный вклад в развитие инновационной деятельности, науки, технологического предпринимательства, в осуществление исследований и разработок в сфере инноваций.

На знаки нанесены QR-коды, считав которые, можно увидеть полный список обладателей званий на официальном сайте министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я).

«За 10 лет у нас сформировалась полноценная инфраструктура, способствующая развитию инновационного предпринимательства — от идеи до коммерческого результата. Наши резиденты, как результат, способствуют увеличению доли инновационных проектов в экономике республики, создают новые рабочие места, а главное создают продукты, которые востребованы и направлены на улучшение качества жизни. И, вы можете лично ознакомиться с ними здесь на SakhaInnovation Expo – 2021», — отметил Петр Габышев.

Также с приветственным словом выступил генеральный директор Дальневосточного Фонда высоких технологий Руслан Саркисов: «Мы следим за проектами Технопарка со стадии разработок, видим прогресс, уже наблюдаем, как они воплотились в реальные решения. На многие проекты уже есть заказы и это не может не радовать. Надеемся, что в будущем количество площадей с резидентами, которые прошли этот путь, будет только множиться», – сказал он.

Выставка будет работать в течение месяца. Также в рамках юбилейных мероприятий будут проведены различные конкурсы, лекции от ведущих экспертов отрасли, соревнование «Битва РоботOFF», ежегодный зимний хакатон по разработке ИТ-продуктов «Hack-the-ICE 3.0». В середине декабря состоятся первый республиканский форум «Региональная инновационная экосистема», финал 6-потока Акселератора «Б8» и т. д.