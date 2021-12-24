24.12.2021
17:11
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Общество
В Якутии появился новый герой комиксов
Сегодня в Якутии произошло знаменательное событие — в свет вышел необычный красочный комикс. Его героем стал молодой полицейский, он преодолевает в своей работе различные препятствия, рассказывает и детям, и взрослым, что не нужно нарушать закон. Нужно отметить, что многочисленным подписчикам соцсетей МВД Якутии этот персонаж уже пришелся по душе.
Комикс был распечатан в типографии «Медиа-холдинга Якутия», которым руководит заместитель председателя Совета Владимир Сыромятников. Качество печати проверили лично председатель правительства республики Андрей Тарасенко и министр инноваций Анатолий Семенов.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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