В Якутии появился новый герой комиксов

Сегодня в Якутии произошло знаменательное событие — в свет вышел необычный красочный комикс. Его героем стал молодой полицейский, он преодолевает в своей работе различные препятствия, рассказывает и детям, и взрослым, что не нужно нарушать закон. Нужно отметить, что многочисленным подписчикам соцсетей МВД Якутии этот персонаж уже пришелся по душе.

Комикс был распечатан в типографии «Медиа-холдинга Якутия», которым руководит заместитель председателя Совета Владимир Сыромятников. Качество печати проверили лично председатель правительства республики Андрей Тарасенко и министр инноваций Анатолий Семенов.