В Якутии появился новый городок с крытыми переходами для людей

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Новый военный городок блочно-модульного типа в поселке в Тикси (Якутия), где разместятся военнослужащие сил ПВО Северного флота (СФ), готов к заселению. Об этом в среду заявил журналистам командующий СФ адмирал Николай Евменов.

«Уже практически достроен и готов к заселению новый блочно-модульный военный городок в Якутском поселке Тикси, где вскоре будут размещены подразделения нового соединения противовоздушной обороны Северного флота», — сказал Евменов.

По его словам, новое соединение предназначено для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путем.

Современный блочно-модульный городок будет состоять из 11 объектов, в том числе общежития, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража и другого. Все объекты связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики.