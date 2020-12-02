В Якутии появился еще один инструмент господдержки

Межведомственная группа при правительстве Якутии, которая будет заниматься вопросами развития создаваемого кластера легкой промышленности, а также развитием экспортной деятельности, создана по поручению председателя правительства республики Андрея Тарасенко.



Как пояснили специалисты, запуск кластера будет способствовать продвижению продукции предприятий этой сферы, а также станет дополнительной площадкой для поиска клиентов, поставщиков и партнеров.

Добавим, что кластер может стать еще одним инструментом государственной поддержки.



Напомним, что в текущем году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятиям легкой промышленности на 70% компенсируют затраты на погашение процентов по кредитам.



До конца года на эту меру поддержки направят 1 млрд рублей. Согласно документу, получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет.