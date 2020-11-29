В Якутии появился бесплатный помощник по коронавирусу

С 27 ноября в Якутии заработал единый федеральный номер 122 для консультаций по коронавирусной инфекции. Звонок с сотовых операторов связи и стационарных телефонов бесплатный, сообщили в пресс-службе Мининноваций РС (Я).

Новый номер подключен к горячей линии по вопросам распространения коронавирусной инфекции в Республике Саха (Якутия), и работает круглосуточно. Следуя инструкциям голосового меню, можно получить консультации по вопросам здравоохранения, социальной защиты и психологической или волонтерской помощи.

Короткий номер информационно-справочной службы «122» введен во всех регионах РФ по поручению президента России Владимира Путина в целях приема звонков и информирования граждан о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.​