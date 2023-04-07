В Якутии появились первые заслуженные мастера спорта России по мас-рестлингу

Звание получили Павел Черноградский и Дмитрий Попов.

Приказом министра спорта России якутским мас-рестлерам Павлу Черноградскому и Дмитрию Попову присвоены звания заслуженных мастеров спорта России. Они первыми в Якутии получили звания по национальному виду спорта, сообщает ЯСИА.

Павел Черноградский четырежды побеждал на чемпионатах мира по мас-рестлингу. Дмитрий Попов брал этот высокий титул три раза. Но в этом году Черноградский пропустил отбор на чемпионат мира, поэтому у Попова есть реальные шансы сравниться с ним по количеству золотых наград на главном помосте мира.

Оба спортсмена ранее выступали в одной весовой категории до 90 кг, являлись принципиальными соперниками, поочередно разделяя между собой золотые награды чемпионатов республики и страны. Их схватки являлись самыми ожидаемыми для любителей мас-рестлинга.

«Звание заслуженного мастера спорта России — это высшая награда для любого спортсмена. Министр спорта страны Олег Матыцин первым из якутян присвоил эти звания двум самым достойным мас-рестлерам Дмитрию Попову и Павлу Черноградскому. Это большая радость для любителей спорта и всего нашего народа. Думаю, что это послужит большой мотивацией для молодежи, чтобы они еще активно занимались спортом», — рассказал ЯСИА директор республиканского центра национальных видов спорта Геннадий Васильев.