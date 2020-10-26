В Якутии появилась новая достопримечательность

Местность Томтор, расположенную в Мюрюнском наслеге Усть-Алданского района, включили в перечень объектов культурного наследия.

Решение о включении объекта в перечень приняли на общественном совете департамента Якутии по охране объектов культурного наследия 22 октября. Сообщается, что все необходимые документы подготовил и внес житель Усть-Алданского района Попов А.К.

Вместе с тем совет отклонил 16 объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных в Кобяйском районе.

Поясняется, что решение принято в связи с отсутствием оформленных кадастровых паспортов, так как в ряды культурного наследия вносят только объекты недвижимости.