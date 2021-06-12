В Якутии появилась библиотека на колесах

Проект Национальной библиотеки Якутии «Библиомобиль — библиотека без барьеров» поддержан Фондом президентских грантов.

Проект «Библиомобиль — библиотека без барьеров» стартовал в Национальной библиотеке Якутии в феврале этого года. Он создан для поддержки пожилых людей, взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Заявки на доставку книг принимаются от жителей Якутска старше 65 лет и маломобильных граждан по телефону или через персонального библиотекаря.