В Якутии будут повышать зарплату бюджетников

В Послании депутатам Ил Тумэн Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ объявил о новых мерах по повышению доходов населения.

Сегодня есть острая необходимость в сокращении отставания темпов увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы, не вошедшим в перечень «майских указов». Это более 30 тысяч квалифицированных работников в образовании, здравоохранении, социальной защите, спорте, ветеринарии, противопожарной службы и других.

«Поручаю правительству в течение 2022 года поэтапно увеличить их заработную плату на 10%, обеспечив не только уровень инфляции, но и опережающий рост заработной платы работников с низкими трудовыми доходами. В последующие годы также необходимо поэтапно нивелировать разрыв в заработной плате работников бюджетной сферы», – сказал Айсен Николаев.

Также в Якутии введены льготы по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, а также для жителей мест традиционного проживания коренных малочисленных народов. Льготы начнут действовать с 2022 года и дополнят уже действующие – по освобождению от имущественных налогов для жителей арктических районов и по транспортному налогу для многодетных семей.

Напомним, в этом году 50 тысяч семей, в которых растут более 100 тысяч детей получили социальную поддержку на общую сумму 13,5 млрд рублей.