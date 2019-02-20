В Якутии повысили заработную плату бюджетникам

Важным достижением последних лет в Республике Саха (Якутия) стало стабильное увеличение заработной платы.

«В первую очередь, рост коснулся работников бюджетной сферы, определённых в «майских указах» Президента Российской Федерации 2012 года. В ряде случаев заработная плата выросла в несколько раз. Одновременно сформировался дисбаланс в оплате иных работников бюджетной сферы, не включённых в «майские указы». Планомерное сокращение этого дисбаланса – наша приоритетная задача в сфере оплаты труда бюджетников. Правительство уже разработало комплексный план её решения», – об этом рассказал Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов в социальных сетях.

С 1 января 2019 годы на 4% повысилась заработная плата бюджетникам, не включённым в «майские указы». «Безусловно, это лишь первый шаг к устранению сложившихся недостатков, и мы будем дальше двигаться по этому пути» ­– отметил премьер-министр.

Напомним, для устранения дисбаланса в оплате работников бюджетной сферы глава Якутии Айсен Николаев своим указом утвердил Концепцию совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы. Согласно новой Концепции, в частности, в республике должны быть реализованы мероприятия по увеличению фонда оплаты труда прочих категорий работников, не предусмотренных «майскими указами» Президента России Владимира Путина.