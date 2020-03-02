В Якутии повязали вора в законе

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД по Республике Саха (Якутия) и регионального Управления ФСБ России получены сведения о том, что уроженца Сунтарского района Т., ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, наделили криминальным статусом.

Т. контролировал распространение и сохранение воровских законов в Якутии. Вместе с этим из корыстных побуждений оказывал криминальное влияние на территории региона: лица, имеющие низкие криминальные статусы, а также придерживающиеся воровской идеологии, беспрекословно подчинялись его указаниям.

На сегодняшний день уголовным законом предусмотрена ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ). Данная статья была принята в апреле 2019 года в связи с тем, что самые тяжкие преступления совершают ОПГ под руководством лидера, который координирует их деятельность, делит сферы влияния и доходы. Санкция за указанное преступление – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Нюрбинским МСО СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ. Подозреваемый находится в СИЗО.