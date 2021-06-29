В Якутии потушили более 80 пожаров и ограничили доступ населения в лес на 3 недели

В Якутии за 5 дней, с 24 по 28 июня, в условиях жаркой до 30-ти градусов и выше погоды парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций, лесничеств с участием местного населения и других привлеченных лиц потушили более 80 лесных пожаров на площади, пройденной огнем около 9 тыс га, в том числе 66 наиболее сложных труднодоступных и удаленных пожаров на площади, пройденной огнем около 8,5 тыс га.

Причиной массовой вспышки лесных пожаров стали грозы.

Эффективную помощь Якутии в тушении пожаров оказывают более 500 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 6 соседних регионов (Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Еврейской автономной области, Амурской области. В состав сводного отряда Авиалесоохраны включены специалисты, имеющие опыт тушения крупных пожаров в экстремальных погодных условиях.

Сегодня борьба с лесными пожарами продолжается в 17 муниципальных районах.

На локализации и ликвидации лесных пожаров в Якутии ежедневно привлекается от 2, 2 до более 2, 6 тысяч человек, от 240 до 330 единиц наземной техники. Для авиационного мониторинга и тушения Якутская Авиалесоохрана ежедневно задействует до 20 воздушных судов (самолета Ан-2 и вертолеты Ми-8).

С 23 июня на всей территории Якутии установлен режим ЧС в лесах.

Кроме этого, вступил в действие Приказ Минприроды Якутии об ограничении доступа населения и въезда в леса транспортных средств.

Ограничительная мера связана с действием на лесных территориях высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности, при которых пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и дают много дополнительных очагов.